Secretaria de Meio Ambiente destrói construção irregular de 30 apartamentos no Recreio Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 09:03

Rio - A Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio demoliu, nesta quarta-feira, uma construção irregular de 10 apartamentos, cujo projeto de três pavimentos previa a construção de mais outros 20, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.



Construída sobre uma calha de drenagem do afluente do Canal de Piabas, que deságua no Rio Morto, a edificação ocupava uma área pública de 1.500 metros quadrados, com alto risco de desabamentos e enchentes, onde não são permitidas construções. Para evitar um dano irreversível à localidade e ao Meio Ambiente, a Prefeitura adotou todas as medidas cabíveis para que a obra fosse paralisada.



"Temos um compromisso com a defesa dura do Meio Ambiente e ocupações em áreas ambientalmente protegidas não serão toleradas", pontuou o secretário de Meio Ambiente da Cidade, Eduardo Cavaliere.



O proprietário do local, que não tinha licença para a obra, nem autorização de profissional responsável, já havia sido notificado do crime ambiental – as sapatas estavam obstruindo o leito natural do curso d’água, causando estrangulamento e assoreamento daquele trecho – e orientado a paralisar e demolir a construção irregular.



Durante a ação, que contou com o apoio da Polícia Militar, da Rio Luz e da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (Cet-Rio), uma faixa da Estrada do Pontal ficou interditada para que uma escavadeira hidráulica fizesse a demolição. A Cet-Rio controlou o tráfego na região.