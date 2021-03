Idoso morre após ser atingido por tábua que caiu de prédio em obras em Volta Redonda Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:40 | Atualizado 10/03/2021 10:41

Rio - Um idoso de 69 anos morreu, na tarde de terça-feira, após ser atingido por uma tábua que caiu de um andaime de um prédio, na Rua São Roque, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, funcionários utilizavam as tábuas para realizar uma pintura na parte externa do edifício, quando uma delas teria escapado e atingido o idoso.

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o homem, identificado como Denir dos Santos, morreu na hora. A Polícia Militar também foi acionada e agentes do 28º BPM (Volta Redonda) foram ao local. O caso foi registrado na delegacia da região.