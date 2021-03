Denúncia de que mulher estaria morta leva Polícia Civil a descobrir que ela traficava drogas Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021

Rio - Policiais civis da 53ª DP (Mesquita) se depararam com uma situação incomum nesta terça-feira. Após receberem a informação de que uma mulher poderia estar morta dentro de uma casa, os agentes acabaram encontrando drogas. O caso aconteceu no bairro da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense.



Segundo relato, os policiais foram até o local indicado, com o apoio de policiais militares do 20º BPM, e constataram que a suspeita estava viva. Quando se preparavam para deixar o imóvel, contudo, os agentes localizaram uma sacola com 322 frascos e 2 litros de tricloroetileno, mas conhecido como "cheirinho da loló". A droga estava pronta para ser envasada e comercializada.



Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.