Morre aos 100 anos o jornalista Hélio Fernandes Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 12:51

Rio - Morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 100 anos, o jornalista Hélio Fernandes, considerado um dos maiores jornalistas do Brasil e uma figura marcante no combate à censura do período da ditadura militar. Segundo a família do comunicador, Hélio morreu sereno e em paz na sua casa, no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. O corpo do jornalista será cremado, como era o seu desejo, na quinta-feira (11), no Rio de Janeiro. A causa da sua morte ainda não foi divulgada.



Hélio Fernandes, irmão do humorista Millôr Fernandes, foi proprietário da “Tribuna da Imprensa” e trabalhou como jornalista nos veículos ‘O Cruzeiro’, ‘A Noite’, na revista ‘Manchete’ e também foi chefe da editoria de esportes do Diário Carioca. Sua caminhada no jornalismo começou quando aos 13 anos e foi marcada pela censura ditatorial no Brasil.



Em janeiro deste ano, período em que completou 100 anos de vida, Hélio Fernandes concedeu uma entrevista à Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Na ocasião, o jornalista se mostrou atento aos assuntos atuais na polícia e no mundo.