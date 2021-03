Em cinco de fiscalizações, Prefeitura registra mais de 4.600 autuações, 378 multas a estabelecimentos e 37 interdições Divulgação/Prefeitura Rio

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 14:00 | Atualizado 10/03/2021 14:02

Rio - Após cinco dias de fiscalizações das medidas mais restritivas aplicadas pela Prefeitura, foram registradas 4.636 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, não utilização de máscaras, aglomerações, infrações de trânsito, reboques, encerramento de feiras, apreensões de mercadorias de ambulantes, 378 multas a estabelecimentos e 37 interdições.

As operações são lideradas pela Secretaria de Ordem Pública, em conjunto com a Guarda Municipal, Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa), com apoio da Polícia Militar, e são realizadas desde às 17h de sexta-feira (5) até às 7h de quarta-feira (10). As ações seguirão até o fim do decreto, na quinta-feira (11).

Publicidade

Prefeitura registra mais de 4.600 autuações, 378 multas a estabelecimentos e 37 interdições em cinco dias de fiscalizações.

Crédito: Prefeitura Rio#ODia pic.twitter.com/VtvjxrLfp6 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 10, 2021

Somente no quinto dia de fiscalizações foram registradas 1.500 autuações, sendo 107 multas a estabelecimentos e cinco interdições. As operações ocorreram com comboios em diversos pontos da Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande e Vila da Penha, além de ações destacadas da Guarda Municipal por todo o município do Rio de Janeiro.



“Muito da avaliação positiva desse período de fiscalizações vem da ocupação antecipada feita pela Seop e Guarda Municipal em pontos de aglomerações previamente detectados, como polos gastronômicos e boêmios do município. Seguiremos nas ruas realizando as operações e contando com o apoio e conscientização da população”, destaca o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale. Somente no quinto dia de fiscalizações foram registradas 1.500 autuações, sendo 107 multas a estabelecimentos e cinco interdições. As operações ocorreram com comboios em diversos pontos da Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande e Vila da Penha, além de ações destacadas da Guarda Municipal por todo o município do Rio de Janeiro.“Muito da avaliação positiva desse período de fiscalizações vem da ocupação antecipada feita pela Seop e Guarda Municipal em pontos de aglomerações previamente detectados, como polos gastronômicos e boêmios do município. Seguiremos nas ruas realizando as operações e contando com o apoio e conscientização da população”, destaca o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.

fotogaleria

Publicidade