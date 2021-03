Cidade da Polícia Divulgação Polícia Civil / Salvador Scofano

Publicado 10/03/2021 13:48

Rio - Policiais civis da 135ª DP (Itaocara), com o apoio de equipes de outras delegacias, realizaram a Operação Assepsia II, nesta quarta-feira, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva de 31 investigados, inclusive, chefes do tráfico de drogas da região. Ao todo, 27 pessoas foram presas, sendo 26 por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Outra pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.



Os mandados foram cumpridos nos municípios de Itaocara, Aperibé e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



A operação é resultado de investigação realizada pela equipe da 135ª DP e contou com o apoio de 25 viaturas do 6º Departamento de Polícia de Área (DPA), sete viaturas do Grupamento de Apoio (GAP), dez da Polícia Militar e três da Guarda Municipal, com sete cães farejadores.