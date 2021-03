Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:08 | Atualizado 10/03/2021 18:38

Rio - Um homem de 68 anos foi atingido no braço por uma bala perdida, nesta quarta-feira (10), durante um confronto entre a Polícia Militar e criminosos, no bairro de Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Segundo a PM, o idoso estava dentro de sua residência, quando foi ferido pelo disparo no braço direito.

O Corpo de Bombeiros foi acionados às 10h37, mas ao chegarem no local, O idoso já havia sido socorrido por pessoas que estavam próximas e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. O homem foi atendido e já recebeu alta médica.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada do homem no hospital e foram até o HEAT apurar os fatos com a vítima. O caso foi registrado na 73ª DP.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam na região para verificar uma denúncia de roubo de cargas. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos com tiros de criminosos, iniciando-se um confronto armado. Os PMs não confirmaram a denúncia e não houve registro de prisões e apreensões.