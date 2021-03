Caixas e aparelhos encontrados na casa do criminoso Polícia Civil / Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 15:10 | Atualizado 10/03/2021 15:16

Rio - Policiais da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam em flagrante, nesta terça-feira, um homem, que não teve a identificação revelada, suspeito de vender celulares roubados pela internet. De acordo com as investigações, ele é proprietário de uma loja virtual que comercializa os aparelhos em um site de vendas.

Segundo a polícia, os agentes chegaram até o criminoso após uma vítima reconhecer o próprio celular em um anúncio na internet. Fingindo interesse em comprar o telefone, foi marcado um encontro com o vendedor em uma estação do metrô. No dia, quem apareceu com o aparelho roubado foi uma mulher que imediatamente foi conduzida à delegacia.

Após ser apreendida, ela afirmou desconhecer a origem do aparelho e forneceu os dados do criminoso. Uma equipe foi até o endereço indicado onde encontraram a esposa do suspeito, que também usava um celular roubado. Ela afirmou ter sido presente do marido.

Ao chegar à residência, o homem recebeu voz de prisão. Em busca realizada na casa, os policiais encontraram dois telefones roubados e diversas caixas vazias dos aparelhos. Ele foi preso e responderá por receptação qualificada.