Publicado 10/03/2021 17:45 | Atualizado 10/03/2021 17:48

Rio - Policiais da 62ª DP (Imbariê) prenderam, nesta quarta-feira, um homem, que não teve o nome divulgado, suspeito de estuprar e engravidar a própria sobrinha, de 11 anos. De acordo com agentes, ele vinha sendo monitorado pela equipe da delegacia e foi capturado no bairro de Parada Morabi, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

Segundo as investigações, que começaram em fevereiro de 2020, o estupro ocorreu quando o criminoso ficou responsável por cuidar da criança enquanto os pais dela estavam trabalhando. O crime teria acontecido na residência da vítima, no bairro Cosmos, Zona Oeste do Rio. Outras cinco crianças estavam no mesmo imóvel no momento do estupro.

Policiais disseram ainda que a gravidez foi descoberta 14 semanas depois, quando a menina passou mal e precisou ser levada para um hospital. A partir disso, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da Zona Oeste passou a investigar.

Ao ser preso, o estuprador foi encaminhado à 62ª DP, onde confessou o crime.