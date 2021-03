Material foi apreendido na altura de Duque de Caxias Divulgação

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem com um carregamento com 65 kg de maconha na BR-040, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira (9). O nome do suspeito não foi divulgado.

Segundo a PRF, equipes abordaram um veículo de passeio com placa da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Durante a abordagem, agentes encontraram a droga no porta-malas do veículo.

Na ação, foram apreendidos 91 tabletes de maconha guardados em 3 bolsas de viagem. Posteriormente, o criminoso confessou que a droga vinha do Complexo do Caramujo, em São Gonçalo, e seria levada até a cidade de Belo Horizonte, onde ele receberia o valor de 3 mil reais pelo transporte.