O caso foi encaminhado a Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam), de Duque de Caxias

Publicado 10/03/2021 18:16

Rio - A equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, prendeu, nesta terça-feira (9), um motorista de aplicativo, que não teve a identificação revelada, suspeito de estuprar uma passageira durante uma corrida em Duque de Caxias. De acordo com agentes, o caso aconteceu na madrugada do dia 14 de dezembro do ano passado, quando a vítima solicitou uma viagem próximo a um shopping na Rodovia Washington Luiz.

Segundo a delegada Fernanda Fernandes, da delegacia que investiga o caso, antes de praticar o abuso, o criminoso contou à vítima que havia roubado o veículo e que precisava de dinheiro. Após o crime, a mulher foi abandonada perto do mesmo local do início da corrida. O caso foi registrado e as investigações iniciaram.

Uma parente da mulher também denunciou o caso em uma rede social e outras vítimas o identificaram após a publicação.

"O pedido de prisão foi solicitado junto à Justiça e decretado. Diligências foram realizadas e o acusado foi localizado e preso na casa da mãe dele. A partir da prisão, acreditamos que outras vítimas devem reconhecer e denunciar o suspeito" disse a delegada.