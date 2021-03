Vacinação contra a covid-19 no Rio de Janeiro Mariana Ricci

Rio - A Câmara Municipal aprovou em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira, por unanimidade, o Projeto de Lei do vereador Lindbergh Farias (PT) que autoriza a Prefeitura do Rio a comprar doses de vacina contra a covid-19.

De acordo com o texto do projeto, o Poder Executivo poderá fazer a aquisição das vacinas, inclusive por consórcio, uma vez que a compra não tem previsão no orçamento aprovado e qualquer novo item de despesa precisa da aprovação do Legislativo.

A aprovação, com segunda votação estimada para a próxima semana, autoriza a prefeitura a abrir crédito adicional especial para o Fundo Municipal de Solidariedade (FunsolRio) e para o Fundo Emergencial de Combate à Covid-19 (FECC), destinado ao enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no município.

"São 649 prefeituras em todo o país estão se movimentando para criar um consórcio para a compra de vacinas. A do Rio está entre elas. A Federação Nacional de Prefeitos está agilizando a compra, mas sem conflito com o que está acertado para o Plano Nacional de Imunização. Estão tentando melhores preços para compra em grande escala", explicou Lindbergh.