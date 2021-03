A via segue interditada parcialmente. WhatsApp O DIA (21 98762-8248)

Rio - Um motorista de van morreu, na madrugada desta quinta-feira (11), em um acidente grave em Paciência, na Zona Oeste do Rio.

Uma van colidiu com um ônibus na Avenida Cesário de Melo, na altura do número 9.800, e causou a interdição da uma faixa da via sentido Santa Cruz.

O Corpo de Bombeiro informou que o quartel de Santa Cruz foi acionado às 4h40, mas quando chegou ao local para prestar socorro o motorista da van já havia falecido. Os bombeiros informaram que a vítima foi identificada como Tiago Ribeiro, de 32 anos.

Ainda de acordo com a corporação, o acidente não teve outras vítimas, sem registros de feridos entre os passageiros e o motorista do ônibus.

Segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada para a 36ªDP (Santa Cruz).

O Centro de Operações do Rio informou que a via segue interditada parcialmente, em razão do acidente.