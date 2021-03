Print do vídeo em que 'Sementinha' aparece a primeira vez, com 12 anos na época Reprodução

Publicado 11/03/2021 13:37 | Atualizado 11/03/2021 16:32

Rio - Morreu nesta quinta-feira (11) o traficante menor de idade conhecido como 'Sementinha' durante um confronto com policiais no Morro da Glória, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Ele ficou conhecido em 2018 após viralizar na internet com um vídeo onde aparece portando um fuzil e cantando uma música com apologia ao tráfico de drogas no Morro da Fraude. Na época o menino tinha apenas 12 anos.

Sementinha foi baleado durante um patrulhamento da Polícia Militar no Morro da Glória. A corporação afirma que agentes do 33º BPM (Angra dos Reis) faziam uma ronda na comunidade quando foram atacado por criminosos, o que ocasionou um breve confronto. Dois suspeitos foram feridos durante a ação. Um deles foi levado para o Hospital Municipal de Japuíba, enquanto outro já foi encontrado morto.

De acordo com a PM, durante o confronto um policial também foi ferido na perna, mas recebeu atendimento médico e passa bem.

Na ação foram apreendidas duas pistolas 9 mm, pinos de plástico, balanças de precisão, fitas e uma quantidade drogas não contabilizada. O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis).

No vídeo, filmado há dois anos, Sementinha fez referências ao traficante conhecido como 'MG', da favela do Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, apontado pela polícia chefe do tráfico no Morro da Frade.

"Eu sou cria dessa p..., na Vasco conhece tudo. Se brotar lá no Sertão, taco um rajadão. Então bota a cara pra ver, dentinho tá revoltado. Esse é o complexo do Frade, MG pra c...", cantava o menor no vídeo.