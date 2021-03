A Polícia Federal em ação Daniel Castelo Branco

Por Lucas Cardoso

Publicado 11/03/2021 14:49

Rio - Após Polícia Federal deflagrar Operação Ossobuco, Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS/RJ) se manifesta sobre denúncias de superfaturamento em contratos de hospitais federais. Duas unidades da cidade, entre elas o Instituto Nacional do Câncer (Inca), teriam sido fraudadas em contratos com valor total de R$ 100 milhões.

Em nota, o Ministério da Saúde disse que está à disposição para colaborar com todas as informações necessárias que tenham o objetivo de esclarecer qualquer investigação em andamento nas unidades federais do Rio de Janeiro.

Os alvos da operação são empresas que fornecem material utilizado em procedimentos cirúrgicos. Uma delas, inclusive, consta com filiais na Bahia e em São Paulo. Na ação, foram realizados mandados de busca e apreensão. Além da Polícia Federal, participaram da ação representantes da OAB.



Responsáveis por movimentar R$ 100 milhões, as empresas tem sob suspeita de irregularidades a quantia de mais de R$ 3,5 milhões, inclusive por meio de sucessivos e milionários saques em espécie



