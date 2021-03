Caminhão invade linha de trem na estação Honório Gurgel

Caminhão invadiu uma linha de trem na estação Honório Gurgel, na manhã deste sábado (13) Reprodução / Agetranspor

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 14:08

Rio - Um caminhão invadiu uma linha de trem, neste sábado (13), na estação Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do 24º GBM (Irajá) foi acionado às 11h11 e, quando chegaram no local, encontraram o veículo sem tripulantes. Não houve registro de vítimas.

A Agetranspor informou que a linha sobre a qual o veículo tombou é utilizada pela MRS, empresa que faz transporte de cargas. A Supervia confirmou que suas linhas não foram afetadas, portanto, o transporte de passageiros não foi prejudicado.

Publicidade

A MRS Transporte foi procurada pelo DIA, mas até o momento não houve resposta.