O clique de Daniel Castelo Branco e sua 'conversa ao pé do ouvido' com o Cristo Redentor Daniel Castelo Branco

Por ANA CARLA GOMES

Publicado 14/03/2021 09:00

Comecei o mês de março envolta em várias lembranças sobre restaurações preciosas pelo Rio de Janeiro. Como a do Cristo Redentor, esse senhor monumento que se prepara para festejar os seus 90 anos sem perder o encanto, e a do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, que se reconstitui dois anos e meio após arder em chamas. Para cada missão dessas, um trabalho minucioso, cuidadoso, diário e incansável. "Uma tristeza", resume o fotógrafo Reginaldo Pimenta, sobre a sensação de entrar no museu em agosto de 2019, quase um ano após o incêndio.



O Cristo, por exemplo, me veio à mente através das belas fotos do Daniel Castelo Branco, que viu o monumento pelo seu interior e praticamente teve uma conversa ao pé do ouvido com ele, lá do alto dos seus braços. Dá para ver bem as pedras-sabão em formato triangular que dão beleza ao aniversariante, atualmente cuidado por um grupo de 30 pessoas. Todas dedicadas a prepará-lo para a festa de outubro.

"Reiniciar, reconstruir, reparar, restaurar: todos são verbos desafiadores de serem conjugados" Arte: Paulo Márcio

Do Museu Nacional, me chamou a atenção a prévia de como deve ser sua nova cara. Também vejo fotos do seu interior, mostrando o resgate daquele local que já recebeu tantos visitantes, muitos deles estudantes, e não consigo nem dimensionar o sentimento de uma equipe que encara o desafio de reerguer uma terra devastada. Um trabalho longo e desgastante. "Por onde começar?", seria o meu questionamento imediato.



Reiniciar, reconstruir, reparar, restaurar: todos são verbos desafiadores de serem conjugados. Tanto por esses especialistas que veem uma missão enorme pela frente, quanto por nós, em nossa vida. Quantas vezes percebemos que aquilo que nos torna mais belos precisa ser cuidado sempre, mas deixamos para depois? O famoso trabalho de "formiguinha", o que exige a tão falada resiliência, é reservado aos gigantes. Só quem tem grandeza na força de vontade sabe que a construção não é imediata. Aliás, o encanto é justamente vermos beleza em erguê-la. Dia após dia.