Publicado 13/03/2021 21:54

Rio - O último fim de semana do verão marcou temperaturas acima de 30ºC. Neste sábado, o tempo amanheceu aberto e, no fim do dia, nuvens encobriram o sol. O outono começará no próximo sábado, às 6h38.

De acordo com o Centro de Operações Rio, há previsão de chuva para a noite deste sábado e madrugada de domingo na Zona Norte da cidade. Núcleos de chuva se formaram na Baixada Fluminense no início da noite.

Na Vila Militar, chegou a marcar 32,1ºC de máxima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para este domingo, a previsão do tempo é de calor, com sol e poucas nuvens no céu. A máxima prevista é de 32ºC e a mínima, de 21ºC. Pode chover no fim do dia na cidade do Rio.