Publicado 14/03/2021 08:23 | Atualizado 14/03/2021 08:30

Rio - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) realizam uma operação, na manhã deste domingo, no Complexo do Leopoldo e no Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Por meio das redes sociais, a Polícia Militar informou que é uma operação emergencial, que visa a estabilização da região, diante de denúncias de confronto entre criminosos de facções rivais.

Até a publicação, não havia relatos de presos ou feridos.