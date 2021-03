Foto do acidente que vitimou Ivan Vander. Divulgação

Rio - O motociclista Ivan Vander Santos Miranda, de 18 anos, foi atropelado no último dia 6 e, até o momento, aguarda por uma cirurgia na coluna, no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. O rapaz fraturou quatro vértebras depois de ser arremessado de sua motocicleta por um veículo que vinha na contramão, na Estrada de Piaí, em Sepetiba, Zona Oeste do Rio.

Segundo uma parente do rapaz, que preferiu não se identificar com medo de represálias, ao chegarem ao local em que a vítima estava, testemunhas afirmaram que o motorista do veículo estava embriagado e que chegou a urinar em uma viatura da Policia Militar, que foi acionada para o local.

O rapaz foi rapidamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, e, em seguida, transferido para o Hospital Pedro II na segunda-feira. Mesmo em situação de saúde delicada, o hospital afirma que não há vagas para operação e que o rapaz precisará esperar.

"[Eles dizem que]Tem que esperar a vaga para fazer a cirurgia. [Ele está] Cheio de dor com esse estado que está, todo quebrado. O quarto do hospital está sem ar, maior calor. E ainda não posso ficar de acompanhante por conta da Covid-19. Ele vive dizendo que está sofrendo muito dentro do hospital", revelou a parente do rapaz.

Ainda acordo com a parente, foi registrado um boletim de ocorrência na 43ª DP (Guaratiba) contra o motorista, que seria um oficial da Marinha aposentado. "O cara [o motorista] acha que só porque é habilitado pode sair por aí tentando matar os outros. O Ivan estava trabalhando para tentar ajudar em casa, não estava roubando, e nem nada de errado", lamentou a parente, que explicou que a carteira do homem estava vencida.

"O que eu mais quero é a cirurgia, pois esse hospital é um horror! Infelizmente com essa pandemia Ivan estava trabalhando para juntar um dinheiro para tirar a carteira de habilitação dele e ele também estava ajudando a pagar o aluguel de casa", explicou.

Procurada, a Polícia Militar informou que está apurando informações sobre o caso. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não retornou as mensagens do jornal até o fechamento desta matéria.