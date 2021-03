Rio de Janeiro

Acusado de ser o mandante da morte do bicheiro Fernando Iggnácio, contraventor Rogério Andrade segue foragido

O assassinato teria sido motivado por disputa de herança. A vítima e o denunciado são, respectivamente, genro e sobrinho do falecido Castor de Andrade, que foi chefe do jogo do bicho no Rio de Janeiro

Publicado 14/03/2021 13:35 | Atualizado há 38 minutos