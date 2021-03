Foto: Divulgação / Linha Verde

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 17:31

Rio - Policiais militares identificaram, neste domingo, um areal clandestino em Angra dos Reis, na Costa Verde. A fiscalização aconteceu após uma denúncia feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia para fiscalização de irregularidades ambientais. Não havia ninguém no local no momento da diligência.

A equipe de Unidade de Policiamento Ambiental informou que a extração irregular de areia acontecia às margens do Rio Japuíba, em Nova Angra. Ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis). Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.