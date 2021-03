Homem acusado de estuprar as enteadas é preso pela Polícia Civil Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 08:03 | Atualizado 15/03/2021 08:26

Rio - Agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam neste domingo (14) um homem condenado a 31 anos de prisão por ter estuprado duas enteadas. Ele se preparava para participar de um evento religioso, no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A prisão é continuidade à Operação Proteção à Infância, que vem sendo realizada desde dezembro do ano passado.

De acordo com as investigações, os abusos aconteceram quando as vítimas tinham 10 e 14 anos de idade, na casa em que moravam. O acusado esperava a companheira se ausentar da residência e praticava os estupros contra as vítimas, ameaçando-as de morte caso contassem para alguém.



Ainda segundo os policiais, o crime foi descoberto quando a mãe observou um comportamento estranho do autor com uma das menores e, após conversa com uma delas, foram revelados os crimes e que os mesmos ocorriam há mais de um ano. Diante disso, a mãe decidiu levá-las a uma delegacia para registro da ocorrência.



A Operação Proteção à Infância tem como objetivo capturar autores de abusos contra crianças e adolescentes. A ação foi desencadeada pela DCAV em dezembro do ano passado e já prendeu dez criminosos.