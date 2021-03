29ª DP (Madureira), Zona Norte do Rio de Janeiro Divulgação / Arquivo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 09:32 | Atualizado 15/03/2021 11:47

Rio - Um agente da Guarda Municipal do Rio foi sequestrado e espancado por homens armados com fuzis, na tarde deste domingo (14), em Campinho, na Zona Norte do Rio. Ele foi resgatado pouco depois e levado com ferimentos na cabeça para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campinho, onde foi medicado e liberado.

O caso ocorreu após o agente, que estava com outro colega, abordar uma motocicleta que estava um casal e uma criança de 5 anos, todos sem capacete. Com a abordagem, na Rua Pinto Teles, o condutor da moto se exaltou e partiu para cima dos agentes. Houve tumulto após um grupo de pessoas tentar impedir a ação dos agentes.

Publicidade

Na confusão, homens armados, que estavam em três motocicletas efetuaram disparos e sequestraram o servidor o segundo agente conseguiu se proteger e fugir. Ele foi levado para dentro de uma comunidade do bairro e liberado após ordem de uma das lideranças do tráfico local.

A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira). A Polícia Civil vai analisar imagens das câmeras de segurança para identificar os autores do crime.

Publicidade

Em nota, o comando da Guarda Municipal disse que "presta apoio ao servidor que foi agredido após fiscalização de infração de trânsito no bairro do Campinho e também colabora com informações à Polícia".