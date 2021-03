Polícia Civil faz operação contra milícia em Nova Iguaçu; agentes cumprem 22 mandados de apreensão Divulgação / Polícia Civil

Publicado 15/03/2021 11:03

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, na manhã desta segunda-feira, contra a milícia que atua no bairro Caioaba, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Agentes das Delegacias de Homicídios da Capital (DHC) e da Baixada Fluminense (DHBF) cumprem 22 mandados de busca e apreensão contra os milicianos. As investigações apontam que a organização criminosa é responsável por praticar assassinatos, extorsão de moradores e comerciantes, além de venda de gás e água na região.



Segundo a polícia, os criminosos andavam armados e realizam "rondas" na região, com o objetivo de intimidar possíveis rivais, supostos traficantes e ladrões. Na ação, armas, celulares, um computador e dinheiro foram apreendidos.

A polícia informou que os milicianos possuem antecedentes criminais e alguns são suspeitos de envolvimento em homicídios. Todos os investigados também já foram denunciados pelo Ministério Público pela prática do crime de organização criminosa.