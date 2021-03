Preso é suspeito de liderar quadrilha responsável por roubos a residências em Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 11:17

Rio - Agentes da 79ª DP (Jurujuba) prenderam na última sexta-feira (12) um homem acusado de liderar uma quadrilha criminosa responsável por uma série de roubos a residências em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Contra Michael Douglas Barbosa foi cumprido mandado de prisão preventiva por roubo e formação de quadrilha. Ele foi localizado no bairro Neves, em São Gonçalo.

De acordo com investigações da Polícia Civil, o bando agia em família. Michael e seus três irmão, que também estão presos, invadiam os imóveis e roubavam os pertences das vítimas, após ameaças. As investigações começaram com o antigo delegado da distrital e tiveram continuidade através da delegada Raissa Celles.