Painel Covid-19 do município do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 12:48 | Atualizado 15/03/2021 12:48

Rio - A cidade do Rio de Janeiro tem 63 pessoas aguardando um leito de covid-19. São 1.103 pacientes internados, segundo boletim atualizado da prefeitura. A taxa de ocupação de leitos é de 87%. A capital fluminense está com o calendário de vacinação suspenso por falta de doses. Nesta segunda-feira, a cidade do Rio continua a vacinar idosos com 76 anos ou mais de 8h a 17h e a aplicar a segunda dose em todas as clínicas da família e centros municipais de saúde, além de outros pontos.

O drive-thru de vacinação da Uerj será interrompido até 25 de março, mas o posto de pedestres funcionará para a primeira dose, das 9h às 15h, com entrada pelo portão 1.



Os idosos devem apresentar documento original com foto, número do CPF e, se possivel, caderneta de vacinacao.



Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da aplicação da primeira.

Publicidade

A porcetagem da população carioca vacinada com a primeira dose é de 7%. São 470.941 pessoas vacinadas. Já o percentual de idosos com 60 anos ou mais vacinados com 1ª dose na capital do Rio é de 28,1%.