Policiais da Segurança Presente prenderam um dos suspeitos pelo assalto a loja no Barra Shopping e apreenderam arma, granadas e munição com o criminoso Divulgação / Segurança Presente

Por Josué Santos*

Publicado 15/03/2021 16:37 | Atualizado 15/03/2021 16:47

Rio - Uma joalheria foi assaltada, nesta segunda-feira (15), no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Houve troca de tiros no local entre policiais da Segurança Presente e os assaltantes. Os suspeitos tentaram fugir, mas um dos criminosos foi baleado por um policial e capturado. Na ação, o gerente da loja foi agredido. Os demais assaltantes estão foragidos.

Segundo a Secretária de Estado de Governo (Segov), o crime aconteceu por volta de 13h, quando cerca de oito bandidos teriam participado de um assalto a uma loja de relógios de luxo no Barra Shopping. Após o crime, os suspeitos roubaram, também, um veículo para a fuga do estabelecimento.

Os policiais perseguiram o grupo e prenderam um dos integrantes, na Avenida Ayrton Senna, após balear o suspeito. Foram apreendidas uma pistola glock cal. 9mm, duas granadas, munição e um telefone celular. A Segurança Presente também recuperou com o suspeito dois relógios, sendo um deles da marca Rolex.

Em nota, a administração do Barra Shopping confirmou o assalto e afirma que a segurança foi acionada no local. O estabelecimento informa que o gerente da loja assaltada foi agredido, mas recebeu atendimento médico imediato e passa bem. Além disso, a administração do estabelecimento garante sua colaboração com as investigações do caso.

A ocorrência está em andamento na 16ª DP (Barra da Tijuca).

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes