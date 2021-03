O corpo foi encontrado na manhã deste domingo na Rua Nazário de Machado, em São Gonçalo Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:01 | Atualizado 15/03/2021 16:05

Rio - Um homem de 22 anos, que não teve a identificação revelada, foi encontrado morto na manhã do último domingo (14) na Rua Nazário de Machado, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a PM, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram até o local e encontraram a vítima já sem vida com marcas de tiros pelo corpo.

Ainda não há informações do que teria motivado o crime, nem quem o cometeu. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Os agentes estão investigando se a morte do rapaz tem ligação com a disputa de território travada entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).