A deputada Alana Passos foi eleita presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 17:35

Rio - A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) foi instalada nesta segunda-feira (15), por meio de reunião virtual, para as atividades da atual legislatura. A deputada Alana Passos (PSL) foi eleita, por unanimidade, para presidir o colegiado, que terá a deputada Adriana Balthazar (Novo) como vice-presidente.



Alana comentou que o setor representa mais de 5% do PIB do estado, destacando a importância de trabalhar em conjunto com o Ministério do Turismo e com o governo estadual para reverter o impacto negativo provocado pela pandemia em especial nessa área. "As perdas superaram R$ 260 bilhões entre março e dezembro do ano passado, e cerca de 400 mil vagas formais de trabalho foram perdidas. Mas acredito que o pior momento já passou. Em janeiro, o índice de atividade turística do Rio teve alta de 4,5%. Com o apoio do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e do governo federal faremos muito pelo setor no nosso estado", afirmou a deputada.

Escolhida como vice-presidente, Adriana Balthazar fez coro com a presidente do colegiado e pontuou que, por envolver a indústria da economia criativa e da cultura, o turismo será fundamental para a retomada do crescimento do Rio. "O impacto econômico do turismo no estado é de R$ 27 bilhões, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Imaginem se trabalharmos juntos para criarmos políticas públicas que realmente elevem o nosso estado ao patamar turístico que ele realmente merece? Podemos ter muito mais resultados", disse Adriana Balthazar.

A comissão conta como membros efetivos os deputados Célia Jordão (Patriota), Zeidan (PT), Noel de Carvalho (PSDB) e Martha Rocha (PDT); e como suplentes os parlamentares Sérgio Fernandes (PDT), Eurico Júnior (PV), Luiz Martins (PDT), Marcos Abrahão (Avante) e Pedro Ricardo (PSL).