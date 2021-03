Policiais da 89ª DP realizaram operação em SP para cumprir mandados contra suspeitos de furto em condomínio de luxo Google / Reprodução

Rio - Policiais do 89ª DP (Resende) realizaram, nesta segunda-feira (15), a operação "Sapato Branco", no estado de São Paulo. A operação consistiu em cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de furto ocorrido em um condomínio de luxo, em Resende, no Sul Fluminense do Rio. A ação desta segunda-feira contou com o apoio da Polícia Civil paulista e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante a operação, os agentes apreenderam joias furtadas e o veículo utilizado no crime. Um dos suspeitos procurados está preso em Brasília e o outro criminoso está foragido.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu o crime aconteceu no dia 24 de novembro de 2020, quando os suspeitos invadiram dois apartamentos. Entre os itens furtados estão diversas joias, moedas estrangeiras - dólares, euros e outras -, a quantia de R$51 mil, um recibo de compra e venda e o documento de um carro.

Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras do condomínio, da Prefeitura de Resende e outras instaladas pelo trajeto percorrido pelos suspeitos. Após as análises, a Polícia apurou que quatro pessoas participaram dos furtos.

Com as imagens do automóvel utilizado no crime, a equipe da 89ª DP trabalhou em conjunto com a PRF para identificar possíveis deslocamentos do carro. Os agentes descobriram que o veículo já vinha sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal por suspeita de participação em furtos a residências de luxo no Rio de Janeiro e no estado de Goiás.