Apreensão aconteceu após denúncias encaminhadas pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177) Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:20

Rio - Agentes do Comando de Polícia Ambiental resgataram, nesta segunda-feira, seis pássaros silvestres na Rua Camilo Henrique Serra, no Parque das Acácias, em Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio. A apreensão aconteceu após denúncias encaminhadas pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177).

De acordo com a Polícia Militar, agentes encontraram seis canários da terra dentro de gaiolas de madeira. Como não foram vistas anilhas de identificação, a equipe questionou o proprietário sobre as licenças necessárias e o mesmo informou que não as possuía. Por não ter apresentado a documentação, o homem foi levado à 119ª DP (Rio Bonito) para o registro da ocorrência, e as aves encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Seropédica, onde serão devolvidos ao seu habitat natural.



Publicidade

Linha Verda

O Linha Verde solicita a população que continue a denunciar crimes contra o meio ambiente em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ" ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.