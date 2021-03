Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 15/03/2021 21:45 | Atualizado 15/03/2021 21:49

Rio - Um homem ficou ferido, na noite desta segunda-feira, em um acidente entre uma motocicleta e um ônibus do BRT, no Recreio dos Bandeirantes. O ônibus e a moto ocuparam a pista central da Avenida das Américas, no sentido Barra da Tijuca, na altura da Avenida Guignard.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A identidade do homem não foi divulgada.

Às 18h35 o Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro. De acordo com o Centro de Operações Rio, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) foi ao local do acidente. Às 19h11, o trânsito da região estava intenso.