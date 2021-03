Guilherme Maciel e Kíssila Goudard Reprodução / Facebook

Por Carolina Freitas

Publicado 15/03/2021 21:47 | Atualizado 15/03/2021 22:47

Rio - Um homem, identificado como Guilherme Maciel, de 35 anos, matou a facadas, na tarde desta segunda-feira, a companheira Kíssila Goudard, de 32 em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com o delegado Ronaldo Andrade Cavalcante, titular da 134ª DP (Campos), a vítima foi golpeada pelo menos oito vezes no abdômen e no tórax.

Segundo investigações, Kíssila sofreu o ataque e pulou do veículo em que estava com o criminoso na Avenida Nilo Peçanha, no Parque Santo Amaro. Ela chegou a ser encaminhada por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu aos ferimentos.

Publicidade

O delegado disse ainda que Guilherme foi preso em flagrante em um matagal próximo de onde aconteceu o crime. No local, o carro em que o casal estava foi encontrado carbonizado. Andrade Cavalcante afirmou que ainda não colheu o depoimento do assassino. Além disso, a motivação do crime não foi esclarecida. O criminoso será ouvido nos próximos dias e poderá responder pelo crime de feminicídio.

Ainda de acordo com Ronaldo, a prisão só foi possível porque antes de morrer, a vítima conseguiu falar para os socorristas que o autor do crime teria sido seu companheiro, com quem era casada há três meses. Kíssila deixa três filhos do casamento anterior. Ainda não há informações sobre local e data de seu enterro.