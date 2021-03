As escolas aptas a receber os alunos destas séries continuam abertas Divulgação

Rio - A segunda fase do retorno às aulas presenciais no Rio foi adiada. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Educação, no fim da noite desta segunda-feira (15). Dessa forma, os alunos do 3º ao 5º ano e do 6º ano Carioca e do 9º ano, que voltariam para as salas de aulas na próxima quarta-feira (17), vão permanecer em ensino remoto.



Os estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, além da Pré-escola vão continuar tendo aulas presenciais. Segundo comunicado, o adiamento acontecerá por duas semanas, mas, o faseamento do retorno presencial fica sujeito à alterações. “Neste momento, nosso objetivo é alcançar mais alunos da primeira fase, fortalecendo nosso foco na alfabetização e na Educação infantil”, disse a pasta nas redes sociais.



As escolas aptas a receber os alunos destas séries continuam abertas. A lista completa com as unidades pode ser conferida no site da SME. “Seguimos em contato contínuo com as autoridades sanitárias para agir rapidamente, sempre que preciso”, completa a nota. A decisão acontece no mesmo dia em que o estado registrou 1.086 novos casos da covid-19. Até esta segunda-feira, foram confirmados 607.806 infectados e 34.330 óbitos por coronavírus.



"É óbvio que estamos analisando sempre o que está acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro, priorizando a questão da saúde", disse o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, durante live nas redes sociais.