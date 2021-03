Prefeitura de Búzios Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 07:55

Rio - Policiais civis do Departamento Geral de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) cumprem, nesta terça-feira, oito mandados de busca e apreensão em diversas cidades da Região dos Lagos e na capital fluminense. A ação é parte da "Operação Farinha Pouca", que tem como alvos ex-secretários municipais de Armação de Búzios. Os agentes procuram documentos, celulares e valores em espécie.



A investigação apura fraudes na compra de 19 mil cestas básicas com dispensa de licitação em razão da pandemia da covid-19. Os contratos foram firmados durante os meses de março e abril de 2020. De acordo com as investigações, a empresa contratada subcontratou uma empresa do Espírito Santo para o fornecimento de cestas básicas que foram entregues sem a adequada verificação e controle.



Outro fato que chamou a atenção foi a ausência de estudo prévio para a compra de 19 mil cestas básicas para o município que tem apenas 34 mil habitantes.