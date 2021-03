Acidente na Avenida Presidente Vargas deixa um morto e um ferido. Motorista fugiu após colisão. Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 07:43 | Atualizado 16/03/2021 08:10

Rio - Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito envolvendo um carro de aplicativo de passageiros e um caminhão, na madrugada desta terça-feira (16), na Avenida Presidente Vargas, na altura do bairro Cidade Nova, na Região Central do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão estava na contramão e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Pela manhã, quatro veículos se envolveram um uma colisão na Avenida Brasil.

O Corpo de Bombeiros informou que o Quartel Central foi acionado por volta das 2h20. No local foi constatado o óbito do passageiro do veículo, um homem de aproximadamente 30 anos. O condutor do carro, Marcos Antônio da Silva, de 52 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

A ocorrência foi encaminhada para a 6ª DP (Cidade Nova). A polícia vai analisar as câmeras de segurança da região e as imagens da CET-Rio para identificar o outro veículo envolvido no acidente.

QUATRO FERIDOS NA BRASIL

Pelo menos quatro pessoas sofreram ferimentos leves em um acidente envolvendo três caminhões e um carro de passeio na Avenida Brasil, na altura de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas foram atendidas no local e liberadas.

Por conta do acidente, o transito está complicado na região. Motoristas que seguem na pista lateral sentido Centro precisa ter paciência para passar pelo local.

De acordo com a PM, o acidente ocorreu pouco depois das 5h.

PRESO POR EMBRIAGUEZ

A Polícia Civil prendeu em flagrante o motorista Rafael Macena da Silva, de 27 anos, por embriaguez e falso testemunho. Rafael se envolveu em um acidente que terminou com a morte de duas pessoas, na madrugada desta segunda-feira (15), na Rua Visconde de Niterói, na altura da Mangueira.

Rafael estava estava entre os feridos e foi levado para um hospital da região. Ele teria contato para a polícia que estava no banco do carona, mas testemunhas desmentiram a versão.

Três carros se envolveram na colisão. as vítimas fatais foram identificadas como Alexia Freire e Gabriel Alves, ambos de 29 anos.