Por O Dia

Publicado 16/03/2021 13:29 | Atualizado 16/03/2021 13:31

Rio - O Ministério Público (MP) e a Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo vão se reunir na tarde desta terça-feira (16), às 15h, para discutir sobre os problemas que foram registrados nesta manhã, com formação de longas filas e aglomerações de idosos durante a distribuição da primeira e segunda doses das vacinas contra a covid-19 no município da Baixada Fluminense.Segundo o MP, o objetivo da reunião é identificar as causas dos problemas e apontar soluções, com o estabelecimento de critérios rígidos e a adoção de medidas efetivas, para que tal fato não se repita. O órgão ainda ressaltou que existe um inquérito civil em tramitação para acompanhamento do processo de vacinação contra a covid-19 da população de Belford Roxo. O Dia registrou nesta manhã as dificuldades enfrentadas por idosos e familiares para conseguir tomar a vacina contra a covid-19 no posto de saúde Neuza Brizola , no centro de Belford Roxo.Um dos motivos para a formação das filas foi o baixo número de senhas que foram entregues para apenas as primeiras 200 pessoas que chegaram na unidade de atendimento. Preocupados em conseguir as senhas primeiro, idosos e familiares chegaram no posto durante a madrugada para ter acesso ao imunizante.