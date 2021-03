Material apreendido na operação Reprodução/Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 13:07 | Atualizado 16/03/2021 13:09

Rio - Cinco homens foram presos na manhã desta terça-feira, durante uma operação do 12ºBPM (Niterói) nas localidades conhecidas como Risca Faca, Bananal e Beira-Rio, no bairro Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Entre os presos está um homem com mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos uma pistola, dois coletes balísticos, um rádio comunicador, drogas, material para venda de drogas e um motor de motocicleta. A ocorrência foi encaminhada à 76ªDP (Centro).

Arma apreendida na operação Reprodução/Polícia Militar