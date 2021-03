Prefeitura divulga novo horário de funcionamento do comércio e moradores dizem que não houve mudança Reprodução / Facebook

Publicado 16/03/2021 16:55 | Atualizado 16/03/2021 17:09

Rio - A Prefeitura de Nova Iguaçu divulgou, na tarde desta terça-feira, em seu perfil oficial no Facebook, um novo decreto com medidas de combate e prevenção ao coronavírus. Na publicação, a pasta cita que "como houve o aumento do número casos da covid-19 em todo país, algumas medidas são muito importantes para impedir que o vírus se espalhe e que unidades de saúde, como o Hospital Geral de Nova Iguaçu entrem em colapso". A publicação gerou uma onda de descontentamento entre moradores da cidade, que alegam repetição das medidas.

Na postagem, há decretos como: Funcionamento de shoppings e centros comerciais será de 10h30 às 22h. Inúmeros moradores do município alegaram que a única mudança no horário foi que em vez do shopping abrir, 10h, como normalmente, irá abrir apenar 30 minutos depois, o que não faz diferença alguma na não propagação do vírus.

Já o comércio em geral (lojas de rua, atacadista, varejista), da indústria e dos estabelecimentos, poderão funcionar da 6h às 19h. Sendo que não houve alteração alguma, já que o horário já era este normalmente, segundo os próprios moradores.

O funcionamento dos bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, permanecem o mesmo. Ambos só podem ficar abertos até às 23h.

Na publicação, houve diversas reclamações como: "Esse decreto não mudou nada. Tudo já funciona com esses horários", "O vírus tem hora para se propagar? Fala sério! Não mudou nada", "As lojas sempre fecham às 19h", e "Me poupe, prefeito. O horário sempre foi esse. Só pode ser piada com a cara do povo".

O DIA procurou a Prefeitura de Nova Iguaçu para comentar sobre o caso, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.