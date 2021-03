Uma das mais importantes ligações logísticas do estado, o Arco Metropolitano hoje é conhecido como a "Rodovia do Medo" Divulgação -Firjan

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 19:16

Rio - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou, nesta terça-feira (16), um investimento de R$62 milhões para reforçar a segurança no Arco Metropolitano. O projeto foi apresentado em uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em Brasília.

O governo ainda fechou uma parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias para instalar 120 câmeras na rodovia. O plano é iluminar todos os trechos da via, que tem grande importância no escoamento da produção fluminense.

Publicidade

"A Prefeitura de Caxias vai instalar todas as câmeras para que possamos realizar o monitoramento da rodovia. No início deste mês, assinamos também com a Firjan, o Centro Industrial do Rio de Janeiro e a Alerj um memorando de entendimento sobre o Projeto Arco Seguro. A ideia é a construção de uma parceria público-privada (PPP) para viabilizar o potencial logístico da rodovia com melhorias na conservação e na segurança para o tráfego de passageiros e de cargas", explicou o governador em exercício.

Projetos para Magé

Publicidade

No encontro, se discutiu a implementação de outros projetos de infraestrutura para o estado do Rio, que somam mais de R$ 120 milhões, entre eles, a construção de um viaduto em Saracuruna. Também foi abordada a mudança da praça de pedágio entre Magé e Guapimirim, que hoje custa R$ 19,30 por eixo (para automóveis) e pode chegar a cerca de R$ 100 para caminhões. O governo estadual afirma que a intervenção garantirá a valorização imobiliária, desenvolvimento econômico e geração de emprego com a atração de novas empresas para a região.

"O pedágio traz para Magé esvaziamento econômico e desemprego. Por isso, é importante realizar essa mudança na praça de pedágio da cidade. O apoio do governador trouxe a possibilidade de atender a demanda da população do município. A união entre o Estado e os municípios da Baixada garante projetos e ações importantes para todos", afirmou o prefeito de Caxias.