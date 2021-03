Geral - Grandes filas para vacinaçao contra a Covid-19, na porta da Policlinica Neuza Goulart Brizola, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manha de hoje. Na foto, parte interna da policlinica. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 20:39

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo decidiu, na tarde desta terça-feira, suspender a vacinação contra a covid-19 por causa da falta de doses. Durante reunião com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e com a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Belford Roxo, representantes do município relataram que não há vacinas suficientes para aplicar a primeira dose em idosos com 70 anos.

Apesar da suspensão, a secretaria garantiu que há vacinas suficientes para a segunda dose dos que já se receberam a imunização. As próximas doses recebidas por Belford Roxo serão destinadas a pessoas de idade avançada que ainda não foram vacinadas. A decisão tem o objetivo de minimizar a migração de pessoas para Belford Roxo para serem vacinadas e reduzir a diferença entre os cronogramas de outros municípios.

O MPRJ demandou a instalação de novos postos de saúde perto do posto Neusa Brizola para diminuir aglomeração. A Promotoria de Justiça acompanhará a execução das medidas no inquérito civil em tramitação para sobre o processo de vacinação contra a Covid-19 da população de Belford Roxo.