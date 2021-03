Por O Dia

Publicado 16/03/2021 22:36

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura (COR) informou que o município do Rio retornou ao Estágio de Normalidade às 22h desta terça-feira. A cidade estava em Estágio de Mobilização desde as 15h30 por conta do registro de chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento . Para as próximas horas, a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca em pontos isolados.