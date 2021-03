Um criminoso morreu durante perseguição com troca de tiros na BR-101, em São Gonçalo Reprodução TV Globo

Rio - Um criminoso morreu durante uma troca de tiros com policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), após perseguição entre os quilômetros 308 e 309 da BR-101 (Niterói-Manilha), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta quarta-feira (17). O homem estava armado com uma pistola e usava uma camisa com as inscrições da Polícia Civil do Rio.

De acordo com a Polícia, outros dois criminosos que estavam dentro do carro conseguiram fugir. No veículo, que era roubado, os PMs encontraram uma pistola e um rádio transmissor. Logo depois, a PM prendeu um suspeito que deu entrada em um hospital da região. O homem foi baleado com um tiro na perna e confessou que estava dentro do carro. Ele foi identificado como André Luiz Oliveira dos Santos, o Coquinha, 29 anos. O Disque-Denúncia oferecia recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à prisão dele.

Em nota, a Secretaria de Polícia Militar informou que uma equipe da PM estava baseada na região percebeu que o veículo acessava a rodovia na contramão, na altura do Complexo do Salgueiro. Na tentativa de abordagem, criminosos abriram fogo contra os policiais, dando início ao tiroteio. Após o confronto os agentes encontram um suspeito já em óbito, depois de ter sido baleado na cabeça.

Por conta da ação policial, motoristas que acessam a rodovia na manhã desta quarta-feira enfrentam congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros.

