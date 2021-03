(Arquivo) Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 17/03/2021 10:09 | Atualizado 17/03/2021 16:07

Rio - Uma ação policial na localidade de Merendiba na Penha, Zona Norte do Rio, registra tiros desde 6h20 da manhã.

A Polícia Militar informa que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Cruzeiro em deslocamento pela comunidade Vila Cruzeiro foram atacados por disparos de arma de fogo, ocorrendo reação. Até as 15h desta quarta-feira não houve prisões, apreensões ou relatos de possíveis feridos.

Nas redes sociais, moradores se queixavam dos tiros até as 8h. "Uns acordam com barulho do mar... Eu acordo com de tiro e helicóptero sobrevoando Penha e Olaria", escreveu uma internauta. "Que Deus proteja essa Penha", escreveu outra.

A madrugada também foi de tiros e perseguição na BR-101 em São Gonçalo. Um suspeito morreu durante uma troca de tiros com policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), após perseguição entre os quilômetros 308 e 309 da BR-101 (Niterói-Manilha).

De acordo com a Polícia, outros dois criminosos que estavam dentro do carro conseguiram fugir. No veículo, que era roubado, os PMs encontraram uma pistola e um rádio transmissor. Logo depois, a PM prendeu um suspeito que deu entrada em um hospital da região. O homem foi baleado com um tiro na perna e confessou que estava dentro do carro.

Em nota, a Secretaria de Polícia Militar informou que uma equipe da PM estava baseada na região percebeu que o veículo acessava a rodovia na contramão, na altura do Complexo do Salgueiro. Na tentativa de abordagem, criminosos abriram fogo contra os policiais, dando início ao tiroteio. Após o confronto os agentes encontram um suspeito já em óbito, depois de ter sido baleado na cabeça.

A PM realizou buscas pela região, mas não conseguiu localizar os outros criminosos. Por conta da ação policial, motoristas que acessam a rodovia na manhã desta quarta-feira enfrentam congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros.