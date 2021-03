Geral - Chegada de vacina contra Covid-19, As doses chegaram a Base Aerea do Galeao, no Aeroporto Internacional do Rio, as 11h18 desta terça-feira, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Na foto, veiculos transportando a vacina, deixam o aeroporto e seguem para a Fiocruz, com escolta da policia federal. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/03/2021 10:10 | Atualizado 17/03/2021 10:11

Rio - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o médico indicado para assumir a pasta, Marcelo Queiroga, recebem nesta quarta-feira (17) as primeiras doses da vacina da Fiocruz, no Rio de Janeiro, fabricadas em Bio-Manguinhos. O lote, com 500 mil doses, foi produzido a partir de insumos do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) e servirá para ampliar a vacinação dos brasileiros contra a covid-19.

Pazuello e Queiroga foram recebidos pela presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, e pelo diretor de Bio-Manguinhos, Mauricio Zuma, e farão uma visita ao local de fabricação das vacinas antes de acompanhar a saída das doses da fábrica, às 10h.

A entrega das 500 mil doses acontece durante o período mais crítico da covid-19 no país.

O observatório da Covid-19 da Fiocruz apontou pela primeira vez que os indicadores classificam a situação brasileira como extremamente grave e cita ‘colapso sanitário nacional’. Só ontem, foram 2798 mortes pela doença.

Pazuello já tinha visitado a Fiocruz anteriormente na última segunda-feira (8) e anunciou a entrega de 3,8 milhões de doses da vacina Oxford / AstraZeneca produzida pela instituição até o final de março, em conjunto com a entrega total de 25 a 30 milhões de doses através do instituto Butantan e envio de lotes importadas dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Índia.