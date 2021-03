Um terceiro homem foi preso na ação. Reprodução/ TV Globo

Rio - Agentes da Polícia Civil prenderam dois funcionários de uma empresa terceirizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que furtava cabos da empresa de telefonia 'Oi', para vender cobre em ferros velhos. A dupla é acusada de roubar quatro toneladas de fios de várias regiões do Rio.

"Diante do volume de fios subtraídos, nós acreditamos que, além de Belford Roxo ter sido privilegiado com a diminuição desse tipo de delito, subtração de rede aérea, outros lugares do Rio de Janeiro também vão ser contemplados por essa investigação", disse o delegado responsável pela investigação, José Omena, em um vídeo enviado ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.

Os dois presos foram identificados como Ivan Vieira da Rocha Júnior e Rodrigo Profeta Rosa. Com a dupla foi encontrada uma tonelada do material roubado. Um terceiro indivíduo, identificado como Carlos Cavalcante, também foi preso. De acordo com as investigações, ele comprava os cabos roubados.

Por meio de nota, a Oi informou que está acompanhando os desdobramentos do caso. "A Oi informa que está acompanhando cuidadosamente as investigações do caso e seguirá colaborando para que todas medidas cabíveis sejam aplicadas, inclusive com a responsabilização criminal dos envolvidos. Como tem sido veiculado pela imprensa, a empresa vem sendo constantemente vítima de furtos e vandalismo na sua infraestrutura de telecomunicações, e tem tomado todas as providências possíveis para minimizar o impacto para seus clientes", disse a empresa.