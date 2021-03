Polícia Civil prende homem ligado à milicia que atua na cidade de Itaboraí Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 10:30

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (16), Wallace Macedo Policarpo, por ligação com a milícia de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Ele é apontado como um dos responsáveis por intimidar comerciantes do bairro Porto das Caixas, na região rural da cidade, com cobrança de taxas para garantir a segurança dos comércios.

Wallace foi localizado após um trabalho de investigação e inteligência da 71ª DP (Itaboraí). De acordo com a delegado Norma Lacerda, há várias denúncias contra ele. Ele foi detido em uma praça, enquanto se preparava para mais um trabalho de cobrança contra os comerciantes.

Publicidade

Ele foi levado para a delegacia e confessou sua participação na organização criminosa atuante no município.

Wallace será transferido nesta quarta-feira para o sistema prisional de Benfica, onde vai passar pela audiência de custódia.