Publicado 17/03/2021 13:19 | Atualizado 17/03/2021 16:50

Rio - Uma operação da Polícia Militar, realizada no início da manhã desta quarta-feira (17), causou confronto no bairro de Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Moradores afirmam que o segundo andar de uma casa foi atingido por disparos e teve uma parede atravessada. A página Fogo Cruzado RJ registrou os disparos na região de Chatuba por volta das 6h27.

Tiros na Chatuba, em Mesquita (06:27) #TirosRJ #FogoCruzadoRJ #Mesquita — Fogo Cruzado RJ (@FogoCruzadoRJ) March 17, 2021 De acordo com relatos de moradores, uma casa na Rua Odílio de Medeiros foi atingida por dois tiros. Os disparos teriam perfurado a parede de um quarto, que fica no segundo andar da casa.

Segundo a PM, uma equipe do 20°BPM (Mesquita) realizava um patrulhamento no bairro da Chatuba para coibir roubos de carga e veículos e, ao adentrar a rua Oldílio de Medeiros, se deparou com vários elementos em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, os criminosos tentaram fugir. Três suspeitos foram alcançados e levados à 54ª DP (central de flagrantes) onde ficarão presos.

Com o trio foram encontrados 204 pinos de cocaína, e um rádio transmissor.