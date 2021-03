Síndica Priscilla de Oliveira FOTOS Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 14:01 | Atualizado 17/03/2021 14:10

Rio - Leonardo Lima, autor do assassinato do empresário Carlos Eduardo Monttechiari, falou nesta quarta-feira, em depoimento, que a arma utilizada no crime foi alugada de um traficante na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Segundo o delegado que investiga o caso, Renato Carvalho, Leonardo pagou ao bandido, ainda não identificado, R$ 1 mil por um revólver e duas placas de carro. O empresário foi morto no último dia 1º de fevereiro, dias antes de uma reunião em que planejava expor desvios de dinheiro por parte da síndica Priscilla de Oliveira, do condomínio Garden London Park, na Barra da Tijuca.

A morte de Carlos Eduardo aconteceu por volta de 8h da manhã, próximo ao local de trabalho da vítima, na Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio. Após atirar contra o empresário, Leonardo correu de volta para o carro e entrou pelo lado do carona. A 27ª DP (Vicente de Carvalho) investiga se não havia outra pessoa com o atirador no veículo. A unidade começou a montar a investigação como latrocínio (roubo seguido de morte). No entanto, com o apoio das filmagens, a equipe constatou que tratava-se de uma execução.

Depois do crime, Leonardo voltou à Cidade de Deus para devolver a arma e jogou na água as roupas e as placas usadas na ação.